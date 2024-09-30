В Україні випав перший сніг (фото, відео)

У Карпатах, на горі Піп Іван, температура повітря опустилася до -5°С.
У понеділок, 30 вересня, в Україні випав перший сніг. Опади зафіксувсали у Закарпатській та Івано-Франківській областях.
Атмосферними зимовими кадрами діляться у Мережі.
За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, у Карпатах, на горі Піп Іван, туман. Вітер північний 20-22 м/с, температура повітря опустилася до -5°С.
Раніше Український гідрометеорологічний центр прогнозував, що в горах Карпат 30 вересня можливий перший сніг.
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