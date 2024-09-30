Операція в Курській області: в ISW оцінили просування ЗСУ

Росіяни готуються до оборони від майбутніх українських атак у Курській області.

Українські військові продовжують просування в Курській області.

Про це пише ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на захід і північний захід від Веселого (на південь від Глушкового) та ймовірно захопили північно-західну частину.

Тоді як російські мілблогери заявили про відбиття українських атак біля Веселого.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські підрозділи намагаються зміцнити свої поточні позиції та готуються до оборони від майбутніх українських атак у Курській області.

За оцінками експерта, російські війська зосередили в Курській області від 40 000 до 41 000 солдатів і мають намір передислокувати туди ще 6 000 військових.

Тим часом на російському телебаченні лунають заклики "знищувати свої села, свої ліси та своїх людей" у Курській області, де триває операція ЗСУ.

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