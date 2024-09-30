Яка ідеальна різниця у віці партнерів для побудови довготривалих стосунків: розповіли вчені

Яка "ідеальна" різниця у віці для чоловіків та жінок, яка є "прийнятною", з якою різницею у віці партнери почуваються щасливими.

Стосунки з великою різницю у віці аж ніяк не є новим явищем, але багато хто в сучасному суспільстві ставиться до цього з упередженням. Водночас те, як ми уявляємо та визначаємо «ідеальні стосунки», змінюється швидкими темпами та вимагає розуміння та поваги..

Ось що говорять експерти про різницю у віці між чоловіком та жінкою, які є нюанси стосунків у партнерів зі значною віковою різницею.

Ідеальна різниця у віці для створення сім'ї — яку найчастіше вибирають чоловіки, а яку — жінки та чому

Коли мова заходить про стосунки між чоловіком та жінкою, про секс, важливо враховувати їх еволюційну функцію — продовження людського роду. З цієї точки зору і відбувається підсвідомий пошук партнера та встановлення тих чи тих стосунків.

Тому не дивно, що чоловіки, як правило, віддають перевагу жінкам у розквіті дітородного віку.

Як зазначають еволюційні психологи, здатність до відтворення не є однаковою протягом усього життя у жінки та чоловіка. Жінки, які відомо не можуть народжувати власних дітей після настання менопаузи. В той час як чоловіки "не мають прямих біологічних обмежень у своїх репродуктивних здібностях". Це по-перше. Наступне, що важливо, жінки віддають перевагу чоловікам, здатним вкладати ресурси у виховання дітей. Тому жінки віддають перевагу відданим, тривалим стосункам і шукають партнерів, які здатні та готові інвестувати в них та їхніх потенційних нащадків.

Тому, як роблять висновки психологи, вікові стосунки, коли вони виникають, сприяють сценарію, коли чоловік-партнер старший за жінку. Молодші жінки більш репродуктивно придатні, а літні чоловіки, як правило, мають більше ресурсів, щоб інвестувати у свою сім’ю та дітей.

Такий висновок підтверджується різними дослідженнями, в середньому чоловіки віддають перевагу жінкам які приблизно на 2,5 роки молодші за них, а жінки віддають перевагу партнерам приблизно на 3,5 роки старшим.

Яку різницю у віці для стосунків вважають прийнятою чоловіки, а яку — жінки

Коли ми запитуємо, яку різницю у віці чоловіки та жінки вважають прийнятою, ситуація змінюється. Наприклад, дослідження показало, що чоловіки в середньому погоджуються на стосунки з жінками приблизно на 10 років молодшими та на 4,5 роки старшими. Жінки вважають нормальними стосунки з чоловіками на вісім років старшими і на п'ять років молодшими.

Але ці «прийнятні» межі змінюються з віком. «Коли чоловіки стають старшими, вони приймають навіть ще молодших жінок, але їх допустимий віковий проміжок щодо найстаршого партнера, якого вони погодилися б, непов’язаний з їхнім власним віком», — стверджують дослідники. «З іншого боку, жінки, як правило, приймають молодших чоловіків, коли вони дорослішають, але найстарший партнер, якого вони погоджуються, зменшується з віком».

На думку авторів дослідження, жінки рідше вступають у стосунки зі старшими чоловіками, коли вони стають старшими, тому що довголіття - це перевага жінок, а не чоловіків. У Німеччині, наприклад, середня тривалість життя жінок на п’ять років довша, ніж чоловіків.

З якою різницею у віці партнери найчастіше почуваються щасливими

Напевно, найважливіше питання — це з якою різницею у віці чоловік та жінка почувають себе щасливими. Перше, про що наголошують дослідники, стосунки будь-якого типу чи моделі можуть бути щасливими за правильних обставин. Однак наука пропонує підказки щодо комбінацій, які, здається, працюють найкраще.

Дослідження показало, що і чоловіки, і жінки, здається, щасливіші з молодшим, а не старшим подружжям. Однак ця перевага щастя може бути недовгою.

З віком це почуття щастя зменшується — «задоволеність шлюбом зменшується разом із тривалістю шлюбу як для чоловіків, так і для жінок у парах різного віку порівняно з парами такого ж віку. Стираються початкові високі рівні задоволеності шлюбом, які відчували чоловіки, одружені з молодшими дружинами, і жінки, одружені з молодшими чоловіками».

Причини зменшення позитивних почуттів дослідники пояснюють тим, що пари різного віку можуть бути менш стійкими до перешкод у стосунках, ніж пари такого ж віку. Однак інші дослідження показують, що пари з різницею у віці, які залишаються разом, відчувають менше ревнощів та виявляють більш безкорисливе кохання, ніж пари подібного віку.

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