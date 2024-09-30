В Украине выпал первый снег (фото, видео)

В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -5°С.
В понедельник, 30 сентября, в Украине выпал первый снег. Осадки зафиксировали в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Атмосферными зимними кадрами делятся в Сети.
По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, в Карпатах, на горе Пип Иван, туман. Ветер северный 20-22 м/с, температура воздуха опустилась до -5°С.
Ранее украинский гидрометеорологический центр прогнозировал, что в горах Карпат 30 сентября возможен первый снег.
Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.