В Украине выпал первый снег (фото, видео)

В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -5°С.

В понедельник, 30 сентября, в Украине выпал первый снег. Осадки зафиксировали в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Атмосферными зимними кадрами делятся в Сети.

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По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, в Карпатах, на горе Пип Иван, туман. Ветер северный 20-22 м/с, температура воздуха опустилась до -5°С.

Ранее украинский гидрометеорологический центр прогнозировал, что в горах Карпат 30 сентября возможен первый снег.

Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.

Первый снег в Украине. Фото из соцсетей

Первый снег в Украине. Фото из соцсетей

Первый снег в Украине. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Украине выпал первый снег

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