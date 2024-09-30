Умер звезда фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз" Джон Эштон

Американский актер Джон Эштон, который прославился благодаря роли в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз", умер.

Печальную новость сообщает издание TMZ. Отмечается, что артист ушел из жизни в своем доме в Форт-Коллинсе еще в четверг, 26 сентября, однако сейчас его представитель официально это подтвердил. Джон Эштон умер в возрасте 76 лет. Жизнь актера забрала тяжелая болезнь – рак.

Джон Эштон / Фото: Associated Press

"Джон оставил после себя наследие любви, преданности и служения. Память о нем навсегда будет храниться его женой, детьми, внуками, а также его братом, сестрами, его большой семьей и всеми, кто любил его. Влияние Джона на мир будут помнить и отмечать будущие поколения", — говорит представитель актера.

Отметим, Джон Эштон за 50 лет актерской карьеры снялся в более чем 200 фильмах, сериалах и различных проектах. Однако наиболее узнаваемой остается его роль сержанта-детектива Джона Таггарта в ленте "Полицейский из Беверли-Хиллз".

Джон Эштон с актерами из фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз" / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда "Гарри Поттера", британская актриса Мэгги Смит. Артистки не стало в возрасте 89 лет.

Умерла звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит

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