Засыплет ли снегом Украину в октябре: синоптик удивил прогнозом

В первые дни октября на большей части территории Украины сохранится аномально теплая погода, а в третьей декаде месяца местами ожидается снег.

Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog.

По его предположениям первые заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе следует ожидать примерно в период с 7 по 10 октября.

"В октябре произойдет как минимум одно существенное похолодание в конце первой декады, но оно не играет важную роль в среднемесячной температуре, которая прогнозируется на 1 – 2,5 °С выше климатической нормы. Местами в третьей декаде может наблюдаться первый снег, особенно в предгорных". районах и в Полесье, но формирование снежного покрова, хотя и временного, маловероятно", — отметил он.

Синоптик объяснил, что резкое похолодание будет связано с вторжением арктических воздушных масс на восточной периферии антициклона.

"Похолодание будет сопровождаться выпадением дождей, усилением северо-западного ветра и колебаниями атмосферного давления. Температурные показатели по итогам снизятся на 7-13 °С. Именно такие изменения в синоптических условиях станут переломными и ознаменуют начало метеорологической осени в нашей стране", — добавил он.

Напомним, 30 сентября в Украине выпал первый снег. Снежный покров зафиксировали в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. На высокогорье Карпат температура воздуха упала до -5 градусов.

В Закарпатье и Ивано-Франковской области выпал снег!

Читайте также: