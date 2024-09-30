Росіяни захопили два села у районі Покровська – аналітик BILD

Тепер ворогу залишилося близько 9 км до самого міста.

Російські війська захопили ще два села під Покровськом – Крутий Яр та Красний Яр.

Про це повідомив аналітик видання BILD Юліан Рьопке.

Окупанти розширили плацдарм під Покровськом Донецької області, просунувшись на північ.

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"Російська армія вторгнення захопила Красний Яр і Крутий Яр за 9 км на схід від Покровська", – заявив Рьопке.

Звідти ворогу залишилося приблизно 9 км до самого Покровська.

До слова, до війни в селі Крутий Яр мешкали близько 100 людей, а в Красному Ярі – 200.

Мапа бойових дій у районі Покровська за 29 вересня / Мапа: Deep State

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті. Протягом попередньої доби українські війська відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах низки населених пунктів.

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