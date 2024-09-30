Россияне захватили два села в районе Покровска – аналитик BILD

Теперь врагу осталось около 9 км до самого города.

Российские войска захватили еще два села под Покровском – Крутой Яр и Красный Яр.

Об этом сообщил аналитик издания BILD Юлиан Репке.

Оккупанты расширили плацдарм под Покровском Донецкой области, продвинувшись на север.

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"Российская армия вторжения захватила Красный Яр и Крутой Яр в 9 км к востоку от Покровска", – заявил Репке.

Оттуда врагу осталось примерно 9 км до самого Покровска.

К слову, до войны в селе Крутой Яр проживало около 100 человек, а в Красном Яру – 200 человек.

Карта боевых действий в районе Покровска за 29 сентября/Карта: Deep State

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Покровское направление остается самым сложным на фронте. За прошедшие сутки украинские войска там отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах ряда населенных пунктов.

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