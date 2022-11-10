"Вистрелю в себе, отримаю бабки і додому нах**": окупант придумав план, як втекти з лінії фронту

Російський окупант у розмові з жінкою розповів, що він планує себе поранити, щоб отримати гроші та втекти з України. Поради, як це правильно зробити, йому дали інші росіяни.

Про це йдеться у перехопленій розмові загарбника з дружиною, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Росіянин каже, що їм призначили нового командира, який одразу ж заявив, що навіть, якщо закінчиться контракт, то додому їх ніхто не відпустить. Окупант розповів жінці про свій план повернення додому - вистрелити в себе. Він каже, що йому розповідали інші військові окупаційної армії, що можна зробити.

"У себе вистрелю. Ще і три мільйони отримаю і додому собі поїду. Тут хлопці були, то вони мені розказали, як все грамотно зробити. Отримати легке поранення, гроші та додому нах**", - каже окупант.

Перехоплені розмови окупантів

Українська військова розвідка та СБУ від початку повномасштабної війни Росії проти України публікує перехоплені розмови окупантів. Загарбники розповідають своїм рідним про ситуацію на фронті та свої ж військові злочини.

Окупант в одній із розмов зізнався, що росіяни під час відступу з Лимана жорстоко вбивали українців та ґвалтували навіть літніх жінок.

Інший росіянин у розмові з жінкою бідкається про втрати російської армії та розповідає про відсутність підтримки.

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