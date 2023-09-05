"Війна – це не монтаж, це довго": Маляр про темпи контрнаступу ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що контрнаступ українських військових – це тривалий процес, і війна – це не швидко.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

"Наступ – це не так от "сіли і поїхали вперед", і це не монтаж, що можна за годину передивитися кіно про всю війну і побачити вже перемогу. Це тривалий процес, і війна – це довго. Зараз ми бачимо, що наш наступ відбувається. Наприклад, в одному місці пройшли певні рубежі, в іншому – першу лінію оборони. Рухаємося далі. Але людина, яка просто читає ці новини, вона цього не бачить, не відчуває. Їй здається, що нібито усе довго відбувається", - пояснила вона.

Заступниця міністра оборони також зауважила, що контрнаступ – це дуже динамічний, активний процес, і ситуація на полі бою змінюється дуже швидко.

"У них (військових ЗСУ - ред.) щогодини змінюються новини, динаміка і ситуація. Там тривають наступальні дії. Вони тривають так, як це може бути в таких умовах. У нас є плани, є розуміння, що робити далі. Наші військові роблять свою роботу якісно", - резюмувала Маляр.

Нагадаємо, Ганна Маляр повідомила, що Росія хоче провести ротацію на Куп'янсько-Лиманському та почати наступ на позиції ЗСУ, застосовуючи десантно-штурмові бригади.

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