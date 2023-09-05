Військком із Закарпаття допомагав ухилянтам: як його покарали

Військком визнав свою провину у перевищені службових повноважень.

Військком Рахівського РТЦК та СП безпідставно виключав військових з обліку, що надавало їм право виїзду за кордон. Чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу.

Про це йдеться у постанові Рахівського райсуду, яку винесли у серпні 2023 року, передає Zaxid.net.

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У документі зазначається, що полковник Йосип Бундзяк, працюючи начальником Рахівського РТЦК та СП, перевищив свої службові повноваження, "безпідставно скріплював печаткою довідки ВЛК та відмітки в особових справах про причини виключення з військового обліку без оформленого та затвердженого 16 Регіональною ВЛК свідоцтва про хворобу".

Через його незаконні дії шестеро чоловіків були виключено з військового обліку за станом здоров’я і отримали право виїхати за кордон.

Вказані порушення були здійснені у перші кілька місяців повномасштабної війни Росії, однак виявили їх лише у серпні 2023 року.

На засідання суду військком не прийшов, але подав заяву, у якій визнав свою провину, що перевищив службові повноваження.

За рішенням суду, полковнику призначили покарання у вигляді 3400 грн штрафу.

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