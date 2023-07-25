Військові Німеччини назвали недоліки дій українських Збройних сил під час контрнаступу – Bild

У Бундесвері зазначили, через що ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Збройні сили Німеччини навели помилки, яких, на їх погляд, припускаються ЗСУ під час контрнаступу. Зокрема, на думку німецьких військових, українські бійці невірно використовують опановані на Заході методи ведення війни.

Про це пише Bild, із посиланням на секретні документи Бундесверу.

Так, військові Бундесверу наводять головні недоліки Збройних сил України, а саме, розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".

"Це не лише збільшує небезпеку дружнього вогню, тобто вогню у відповідь з боку власних військ, а й в напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги, – заявляють в Бундесвері.

Через те, що Україна розбиває бригади, які готувалися на Заході, на групи по 10-30 солдатів, які стають ізольованими від решти бійців та техніки, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Ба більше, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.

У Бундесвері також зазначили, що командний склад ЗСУ демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень".

"Ці чинники – розділення бригад і відсутність належної підготовки в командного складу – можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу", – йдеться в Bild.

Тим часом у ЗСУ показали, як дроном-камікадзе влучно поцілили по ворожому танку. Оператори БпЛА Зведеної тактичної групи "Адам" знищили дроном-камікадзе рухомий танк ворога.

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