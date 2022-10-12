Військові полюють на ворога на Миколаївщині на "бандеромобілях"

Їхня робота це постійний ризик - треба максимально близько, непомітно під'їхати до ворога і завдати ураження.

Степові військові-хижаки на "бандеромобілях" щоночі виходять на полювання, їхньою ціллю стають як техніка так і жива сила ворога, йдеться в ТСН.

У повітрі постійно вибухають касетні боєприпаси, якими окупанти засипають усі села і поля довкола Миколаєва. Тож у сутінках степові хижаки вирушають на лінію фронту, мститись за знищені села і смерті цивільних. Їхня робота це постійний ризик - треба максимально близько, непомітно під'їхати до ворога і завдати ураження. На пікапах у кузовах встановлені трофейні касети для некерованих ракет у кузові - ці машинки вояки прозвали "бандеромобілями".

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"Такі "бандеромобілі" використовувались в Іраку та Афганістані, а ми вже списали в них, були підбиті вертольоти противника Ка-52, з їх вертольотів зняті нурси і наші "кулібіни" все змайстрували", - хизуються бійці.

Сьогоднішня ціль військових - це російські мобілізовані у посадці. Після запуску ракет екіпажі за лічені хвилини згортаються і розчиняються у вечірніх сутінках не тихого миколаївського степу. Війна -це робота на випередження, адже від швидкості і маневреності залежать життя наших воїнів.

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