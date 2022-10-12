"Євросоюз не повірив попередженням США, що Росія готує війну проти України" – Боррель

Жозеп Боррель за декілька днів до повномасштабного вторгнення мав телефонну розмову з очільником Держдепу Ентоні Блінкеном, який попереджав, що вторгнення почнеться "цими вихідними".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розповів, що Євросоюз не вірив, що Росія почне війну, а Україна так запекло чинитиме опір.

Про це він сказав під час промови у Брюсселі на зустрічі послів Євросоюзу, пише "Європейська правда".

"Війна в Україні триває. Ми не передбачали, наскільки ефективно Україна чинитиме опір. І ми не вірили, що війна буде. Я маю визнати, що коли американці говорили нам: "Вони (росіяни, - ред.) нападуть", то ми дуже неохоче в це вірили… і не передбачали, що Україна готова чинити опір так запекло і так успішно, як вона це робить. Безумовно, завдяки нашій військовій підтримці, без неї це було б неможливо, але ж і українці зі свого боку доклалися", - заявив Боррель.

Він також заявив, що у Євросоюзі не передбачали, що російський президент Володимир Путін може піти на масову мобілізацію та відкриті ядерні погрози.

Жозеп Боррель у своїй промові також наголосив, що Євросоюз повинен "мислити більш політично, бути більш проактивним, й більш реактивним".

"Ми повинні більше слухати решту світу. Потрібно більше емпатії. Ми схильні переоцінювати раціональні аргументи та думаємо, що краще знаємо, що в інтересах інших людей. Ми недооцінюємо емоції та привабливість політики ідентичності. Крім того, ми повинні бути швидшими і ризикувати. Іноді я дізнавався більше про те, що десь відбувається, читаючи газети, ніж звіти з представництв ЄС", - резюмував він.

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