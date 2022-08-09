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Військовий експерт назвав три причини уповільнення наступу росіян

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Військовий експерт назвав три причини уповільнення наступу росіян

Фото: Associated Press

Військовий експерт розповів про наступальну активність ворога.

Російська армія рухається вже не в тому темпі, як було ще два місяці тому.

Це зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Дійсно, рух вже не той, який був два місяці тому, коли під Сєвєродонецьком і Лисичанськом наступали російські сили. На сьогодні можна помітити наступальну активність на сході (Бахмут і Авдіївка), під Слов'янськом вже менше, на півдні - це захист", - зазначив експерт. 

Олександр Мусієнко також навів три причини уповільнення наступу росіян.

  1. Виснаження російських сил через вдало обрану тактику ЗСУ.
  2. Порушення логістичного забезпечення. За словами Мусієнка, лише за три тижня було знищено понад 50 складів і арсеналів зі зброєю.
  3. Поступове перехоплення ініціативи українськими силами за допомогою надходження далекобійних систем артилерії і реактивних систем залпового вогню.

"Це ще не перемога, але потужний сигнал до того, що, як мінімум, великі наступальні дії російських сил вдається зупиняти. І це важливо", - зазначив експерт.

Нагадаємо, у МВС заявили, що порушників комендантської години "братимуть на олівець" військкомати.

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Дата публікації
Перегляди
868
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