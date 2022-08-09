Військовий експерт назвав три причини уповільнення наступу росіян

Військовий експерт розповів про наступальну активність ворога.
Російська армія рухається вже не в тому темпі, як було ще два місяці тому.
Це зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Дійсно, рух вже не той, який був два місяці тому, коли під Сєвєродонецьком і Лисичанськом наступали російські сили. На сьогодні можна помітити наступальну активність на сході (Бахмут і Авдіївка), під Слов'янськом вже менше, на півдні - це захист", - зазначив експерт.
Олександр Мусієнко також навів три причини уповільнення наступу росіян.
- Виснаження російських сил через вдало обрану тактику ЗСУ.
- Порушення логістичного забезпечення. За словами Мусієнка, лише за три тижня було знищено понад 50 складів і арсеналів зі зброєю.
- Поступове перехоплення ініціативи українськими силами за допомогою надходження далекобійних систем артилерії і реактивних систем залпового вогню.
"Це ще не перемога, але потужний сигнал до того, що, як мінімум, великі наступальні дії російських сил вдається зупиняти. І це важливо", - зазначив експерт.
Нагадаємо, у МВС заявили, що порушників комендантської години "братимуть на олівець" військкомати.
Читайте також: