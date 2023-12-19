Вночі на Хмельниччині спрацювала ППО: що відомо про атаку дронів

Вночі проти вівторка, 19 грудня, у Хмельницькій області було чутно вибухи. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО знешкодили два БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За інформацією чиновника, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали.

До слова, в Хмельницькій області повітряна тривога тривала від 02:38 до 03:57. Повітряні сили попереджали, що російські безпілотники тримали курс на Хмельниччину. Жителів Старокостянтинова просили перебувати в укриттях.

Нагадаємо, окупанти вночі здійснили атаку дронів на Хмельниччину. Сили ППО знищили два ударні безпілотники. Їх армія РФ запускала з російського Приморсько-Ахтарська.

Читайте також: