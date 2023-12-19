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Вночі на Хмельниччині спрацювала ППО: що відомо про атаку дронів

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Вночі на Хмельниччині спрацювала ППО: що відомо про атаку дронів

Вибух. / Фото: Associated Press

Знищено два дрони.

Вночі проти вівторка, 19 грудня, у Хмельницькій області було чутно вибухи. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО. 

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО знешкодили два БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні. 

За інформацією чиновника, цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали.

До слова, в Хмельницькій області повітряна тривога тривала від 02:38 до 03:57. Повітряні сили попереджали, що російські безпілотники тримали курс на Хмельниччину. Жителів Старокостянтинова просили перебувати в укриттях.

Нагадаємо, окупанти вночі здійснили атаку дронів на Хмельниччину. Сили ППО знищили два ударні безпілотники. Їх армія РФ запускала з російського Приморсько-Ахтарська.

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Дата публікації
Перегляди
1412
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