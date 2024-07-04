Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами": де гриміли вибухи

У ніч проти 4 липня росіяни знову атакували Україну ударними дронами. Вони випустили 22 "Shahed-131/136" із Курської області.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "Шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом усієї ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударних БпЛА, які летіли в напрямках різних регіонів України. Мапа повітряних тривог постійно змінювалась: регіони то червоніли, то знову оголошувався відбій загрози.

Інформації про пошкодження інфраструктурних чи житлових об'єктів в інших регіонах внаслідок нічної ворожої атаки наразі немає. Повідомлень про загиблих чи постраждалих поки що також не надходило.

"Кинджал" на Київ уранці! Нічна атака по всій країні! Усе про війну на 14 червня

Читайте також: