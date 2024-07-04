Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами": де гриміли вибухи

ППО збила понад 20 дронів.
У ніч проти 4 липня росіяни знову атакували Україну ударними дронами. Вони випустили 22 "Shahed-131/136" із Курської області.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "Шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом усієї ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударних БпЛА, які летіли в напрямках різних регіонів України. Мапа повітряних тривог постійно змінювалась: регіони то червоніли, то знову оголошувався відбій загрози.
Інформації про пошкодження інфраструктурних чи житлових об'єктів в інших регіонах внаслідок нічної ворожої атаки наразі немає. Повідомлень про загиблих чи постраждалих поки що також не надходило.
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