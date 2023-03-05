"Вони рік б'ються в цю стіну": військовий експерт про контрнаступ окупантів

Росія зосередила усі свої зусилля на Донецькій та Луганській областях. Країна-агресорка намагається вийти на адміністративні кордони.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, Україна за 8 років змогла вибудовати таку лінію оборони, яку неможливо пройти. Росіяни витратили багато сил та засобів, щоб її пробити, але всі там же й згоріли.

Полковник запасу ЗСУ зазначає, що не варто навіть допускати можливості виходу росіян на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Вона була спеціально зроблена для того, щоб її не можна було взяти. От просто неможливо, її неможливо пробити, бо за однією лінією – друга, потім ще одна, є система повернення. Саме таку лінію зараз будує Сергій Наєв по півночі країни вздовж кордону з Росією", – сказав Світан.

Він додав, що цю лінію оборони росіяни намагались пробити з набагато більшою кількістю сил та засобів, але їм не вдалось цього досягти.

"Те стадо, яке зараз є в районі Донбасу, цей третій набір в одну й ту ж частину просто не зможе її пробити. Там немає ніякого механізму, там все правильно розраховано та будовано", – зазначив військовий експерт.

Полковник також вважає, що Росії необхідно готуватись щонайменше 10 років, готувати нову техніку, навчати людей й тільки потім починати штурм.

"Вони рік б'ються в цю стіну, й вони може ще півтора місяця в неї поб'ються, а далі ми вже почнемо рухатись у зворотну сторону. За цей місяць – півтора, скільки у них ще залишилось, вони спалять залишки своїх військ, які у них ще залишились об цю лінію, – зазначив Роман Світан.

Нагадаємо, що на Луганщині російські окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження. Їх планують кинути на передову замість кадрової армії РФ.

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