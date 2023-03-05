Окупанти на Луганщині терміново ставлять на облік 17-річних підлітків

На Луганщині російські окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження. Їх планують кинути на передову замість кадрової армії РФ.

Про це інформують в Луганській обласній військовій адміністрації.

Як зазначається, відповідні комісії вже працюють, їм наказано виконати завдання до 31 березня. Крім того, окупанти продовжують вручати повістки громадянам старшого віку, які не перебувають, але "зобов'язані" перебувати на військовому обліку.

У Луганській ОВА повідомили, що в РФ зменшили з п'яти до одного року мінімальний період, на який укладається перший контракт на проходження військової служби для іноземців. Це дозволить якнайшвидше закрити проблемні місця ворога громадянами інших країн.

Ситуація на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував інформацію про те, що росіяни нібито хочуть вибити ЗСУ із Куп‘янська, тож невдовзі місто може стати гарячою ділянкою фронту.

Водночас наступи не зупиняються і на Сватівському і на Кремінському напрямках.

Військове керівництво РФ не скасовувало завдавання для окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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