Росія планує масштабний наступ в Луганській області: експерт про наміри окупантів

Росіяни перекидають до регіону і живу силу, і техніку.

Армія Російської Федерації готується до масштабного наступу в Луганській області. Втім, поки через погоду окупанти не можуть розпочати задумане.

Про в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, на Луганщину російське військове командування спрямовує велику кількість сил і засобів. Зокрема, з території Білорусі окупанти розпочали виведення 3-го армійського корпусу, який проходив навчання на полігонах сусідньої країни.

"Зараз перекидають саме на Луганський плацдарм. Тобто це все свідчить про те, що вони справді готуються до більш масштабного наступу. Але погодні умови максимально не сприяють тому, щоб проводити таку операцію", - каже експерт.

Наразі росіяни в Луганській області проводять розвідку боєм невеликими групами. Натомість плани щодо масштабного наступу поки на паузі. Втім, Кваленко вважає, що РФ не вдасться реалізувати свої плани в регіоні. Адже

"Але ступінь загрози не зменшується, оскільки їхня основна мета - з Луганської області в перспективі провести наступальні дії для захоплення території - практично весь лівий берег річки Оскіл і вихід на Куп’янськ і Лиман", - наголошує Олександр Коваленко.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що окупанти зосередили "всі зусилля" на Кремінній. Також ворог постійно обстрілює Білогорівку. Окупанти відправляють на напрямок і важку техніку, і величезну кількість піхот. Втім, українські захисники тримають оборону.

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