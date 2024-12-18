Ворог обстріляв Чернігівщину: стали відомі наслідки (фото)

Ворог продовжує гатити по цивільних.
Увечері 17 грудня ворог вкотре обстріляв прикордонну Семенівську громаду Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок загинув 74-річний пенсіонер.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Поліцейські оперативно прибули на місце трагедії, щоб зафіксувати наслідки злочину.
Обстріли мирних населених пунктів є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Всі зібрані матеріали будуть передані для подальшого розслідування.
Нагадаємо, окупанти скинули боєприпас на пожежну машину, яка приїхала на виклик, щоб боротися з вогнем у школі.
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