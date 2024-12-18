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Ворог обстріляв Чернігівщину: стали відомі наслідки (фото)

Ворог обстріляв Чернігівщину: стали відомі наслідки (фото)

Внаслідок російського обстрілу загинув пенсіонер / Фото: Нацполіція

Ворог продовжує гатити по цивільних.

Увечері 17 грудня ворог вкотре обстріляв прикордонну Семенівську громаду Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок загинув 74-річний пенсіонер.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські оперативно прибули на місце трагедії, щоб зафіксувати наслідки злочину. 

Обстріли мирних населених пунктів є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Всі зібрані матеріали будуть передані для подальшого розслідування.

Внаслідок російського обстрілу загинув пенсіонер / Фото: Нацполіція / ©
Внаслідок російського обстрілу загинув пенсіонер / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, окупанти скинули боєприпас на пожежну машину, яка приїхала на виклик, щоб боротися з вогнем у школі.

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