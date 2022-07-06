Ворог обстрілює Харківський напрямок - Генштаб

Воїни ЗСУ відбили ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань-Соснівка.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ

"Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного", – повідомляє командування.

За інформацією Генштабу, ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань-Соснівка наші воїни ЗСУ відбили.

Нагадаємо, що Росія активно почала поширювати старий фейк про продані РФ французькі гаубиці CAESAR.

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