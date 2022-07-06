Зеленський попередив РФ про неминуче покарання за жорстоке знищення України

Для України неминучою є перемога у війні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним, а для нападників – покарання.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що росіяни досі не можуть усвідомити силу готовності українців битися за свої свободи і права.

Про це український президент написав у Telegram, де також опублікував фото наслідків російської агресії проти України.

"Ворог не може усвідомити силу, з якою ми готові битися за свою волю, за свої права й свободи. Той, хто не має цього сам, ніколи не позбавить цього інших. Саме тому для нас неминучою є перемога. Для ворога неминучим є покарання. І воно настане. Настане й мир", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Раніше у ISW назвали мету Путіна у війні проти України.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, з якою метою росіяни по-звірячому бомблять міста України.

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