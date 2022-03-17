Ворог використав практично весь комплекс крилатих ракет "Калібр" та "Іскандер"

Ворог використав практично весь комплекс крилатих ракет "Калібр" та "Іскандер"

Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках.

Окупанти втратили наступальний потенціал та зупинилися на всіх напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як з'ясувалося, ворог використав практично весь комплекс крилатих ракет "Калібр" та тактичні ракети "Іскандер" у перші двадцять днів війни.

“Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних сил України. У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування “Калібр” та оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

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