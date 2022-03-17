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Ворог використав практично весь комплекс крилатих ракет "Калібр" та "Іскандер"

Дата публікації
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12к
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Ворог використав практично весь комплекс крилатих ракет "Калібр" та "Іскандер"

facebook.com/Сухопутні війська України

Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках.

Окупанти втратили наступальний потенціал та зупинилися на всіх напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як з'ясувалося, ворог використав практично весь комплекс крилатих ракет "Калібр" та тактичні ракети "Іскандер" у перші двадцять днів війни.

“Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних сил України. У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування “Калібр” та оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії”,  - розповіли в Генштабі ЗСУ.

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