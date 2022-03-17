Враг использовал практически весь комплекс крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"

Враг использовал практически весь комплекс крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"

Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям.

Оккупанты потеряли наступательный потенциал и остановились на всех направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как выяснилось, враг использовал практически весь комплекс крылатых ракет “Калибр” и тактических ракет “Искандер” в первые двадцать дней войны.

“Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести урон. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных сил Украины. В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия”, – рассказали в Генштабе ВСУ.

Читайте также: