"Все змінилося": Резніков анонсував новий період війни

Міністр оборони Олексій Резніков у річницю вторгнення РФ до України заявив, що наразі триває робота над підготовкою контрнаступу українських військових, водночас наша країна вступає у новий період війни, завдання якого - перемога.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вступаємо в новий період. З новим завданням - перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? - пише Резніков. - Відповідь проста. Перемога - це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії".

Для України перемога - коли наша держава стане суверенною та незалежною у міжнародно визнаних кордонах, зауважив міністр, а також успішною, заможною й сильною. Щодо Росії, то її у теперішньому вигляді не повинно існувати.

"Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих", - акцентував Резніков.

Міністр також нагадав, що "ми у цій битві не самі", тому що Україну підтримує коаліція з 54 держав.

"Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі - української. Для усіх Сил оборони. Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд", - пише Резніков.

Нагадаємо, до річниці повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський звернувся до нації.

Довідка:

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі.

На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Російська влада цинічно заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. Водночас російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. Найзапекліші бої наразі тривають на Донбасі.

Україна очікує наступ росіян у лютому - Резніков про готовність відсічі

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