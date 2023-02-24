"Все изменилось": Резников анонсировал новый период войны

Министр обороны Алексей Резников в годовщину вторжения РФ в Украину заявил, что сейчас идет работа над подготовкой контрнаступления украинских военных, в то же время наша страна вступает в новый период войны, задача которого — победа.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Мы вступаем в новый период. С новой задачей — победить. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос в повестке дня - какой будет победа Украины? — пишет Резников. – Ответ прост. Победа – это освобождение всех наших территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России".

Для Украины победа — когда наше государство станет суверенным и независимым в международно признанных границах, отметил министр, а также успешным, состоятельным и сильным. Что касается России, то ее в настоящем виде не должно существовать.

"Наш враг до сих пор очень опасен и имеет много ресурсов. Но стратегически он уже проиграл. Нам нужно довести дело до конца. Уже нет неопределенности, как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших", — акцентировал Резников.

Министр также напомнил, что "мы в этом сражении не сами", потому что Украину поддерживает коалиция из 54 государств.

"Что нас ожидает? Больше оружия, в том числе — украинского. Для всех Сил обороны. Будут танки и бронетехника. Мы будем еще лучше перехватывать ракеты и дроны террористов, из какой страны они бы не происходили. Будут новые программы подготовки наших защитников и защитниц с участием партнеров. Мы их распространим не только на армию, но и на гвардию и на всех, кто дерется рядом", — пишет Резников.

Напомним, к годовщине полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский обратился к нации.

Справка:

24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей протяженности общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси.

На юге российская армия, в частности, оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере районы Сумщины и Черниговщины.

Российские власти цинично заявляют, что армия не атакует гражданские объекты. В то же время, российская авиация, ракетные войска, флот и артиллерия ежедневно обстреливают украинские города. Разрушения подвергаются жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры по всей территории Украины. Самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе.

Украина ожидает наступление россиян в феврале - Резников о готовности отпора

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