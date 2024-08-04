Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 4 серпня 2024 року ЗСУ знищили 582 910 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: