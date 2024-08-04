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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено майже 583 тисячі солдатів російської армії. / Фото: Associated Press

У росіян "мінус" понад 40 БпЛА.

Станом на ранок 4 серпня  2024 року ЗСУ знищили 582 910 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 582 910 (+1150) осіб,
  • танків - 8411 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 16255 (+17) од,
  • артилерійських систем - 16276 (+59) од,
  • РСЗВ - 1138 (+3) од,
  • засоби ППО - 911 (+3) од,
  • літаків - 363 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13103 (+41),
  • крилаті ракети - 2412 (+2),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -  22006 (+80) од,
  • спеціальна техніка - 2734 (+11).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вразив цифрами щодо втрат РФ у війні. З його слів, протягом останніх трьох-чотирьох тижнів російська окупаційна армія втрачає на фронті по 1000 особового складу щодня.

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