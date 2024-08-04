Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

У росіян "мінус" понад 40 БпЛА.
Станом на ранок 4 серпня 2024 року ЗСУ знищили 582 910 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 582 910 (+1150) осіб,
- танків - 8411 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 16255 (+17) од,
- артилерійських систем - 16276 (+59) од,
- РСЗВ - 1138 (+3) од,
- засоби ППО - 911 (+3) од,
- літаків - 363 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13103 (+41),
- крилаті ракети - 2412 (+2),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22006 (+80) од,
- спеціальна техніка - 2734 (+11).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вразив цифрами щодо втрат РФ у війні. З його слів, протягом останніх трьох-чотирьох тижнів російська окупаційна армія втрачає на фронті по 1000 особового складу щодня.
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