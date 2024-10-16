Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

За добу знищено чимало техніки ворога.
Станом на ранок 16 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 672 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1450 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 672 850 (+1450) осіб,
- танків ‒ 8997 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17969 (+30) од,
- артилерійських систем – 19459 (+29) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17050 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26732 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 3441 (+0).
Як повідомлялося, за дев'ять місяців 2024-го ЗСУ знищили 10 373 артилерійські системи росіян. Втім, "найчорнішим днем" для армії РФ стало 22 вересня. За даними Генштабу України, в цей день було знищено 81 ворожу артсистему.
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