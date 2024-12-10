Втрати Росії станом на 10 листопада: Генштаб оновив дані

Ворог втрачає багато техніки.
Станом на ранок 10 грудня 2024- го ЗСУ знищили 755 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 755 940 (+1350) осіб,
- танків ‒ 9524 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19596 (+7) од,
- артилерійських систем – 21064 (+3) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14),
- крилаті ракети ‒ 2859 (+0),
- кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 31037 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 3637 (+1).
Як повідомляв генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив про те, що армія РФ зазнає величезних втрат на війні. Втім, навіть через колосальні втрати її наступ не зупиниться.