Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії станом на 10 листопада: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 10 листопада: Генштаб оновив дані

Фото: Associated Press

Ворог втрачає багато техніки.

Станом на ранок 10 грудня 2024- го ЗСУ знищили 755 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 755 940 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 9524 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19596 (+7) од,
  • артилерійських систем – 21064 (+3) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 2859 (+0),
  • кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 31037 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3637 (+1).

Як повідомляв генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив про те, що армія РФ зазнає величезних втрат на війні. Втім, навіть через колосальні втрати її наступ не зупиниться.

Читайте також:

НАТО не уявляє, що пережили ЗСУ

НАТО не уявляє, що пережили ЗСУ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація