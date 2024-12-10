Втрати Росії станом на 10 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 10 грудня 2024- го ЗСУ знищили 755 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 755 940 (+1350) осіб,

танків ‒ 9524 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 19596 (+7) од,

артилерійських систем – 21064 (+3) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14),

крилаті ракети ‒ 2859 (+0),

кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 31037 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 3637 (+1).

Як повідомляв генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив про те, що армія РФ зазнає величезних втрат на війні. Втім, навіть через колосальні втрати її наступ не зупиниться.

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