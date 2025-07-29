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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 29 липня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають і техніку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії

Втрати Росії / © Associated Press

Станом на ранок 29 липня ЗСУ знищили 1 051 300 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб,

  • танків – 11065 (+4) од

  • бойових броньованих машин – 23064 (+0) од

  • артилерійських систем – 30865 (+39) од

  • РСЗВ / MLRS – 1451 (+1) од

  • засоби ППО – 1202 (+1) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192)

  • крилаті ракети– 3548 (+2)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91)

  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що загарбники далі просунулися на Донеччині. Зокрема, західніше населеного пункту Піддубне.

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