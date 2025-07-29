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Втрати Росії станом на 29 липня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають і техніку.
Станом на ранок 29 липня ЗСУ знищили 1 051 300 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 051 300 (+1050) осіб,
танків – 11065 (+4) од
бойових броньованих машин – 23064 (+0) од
артилерійських систем – 30865 (+39) од
РСЗВ / MLRS – 1451 (+1) од
засоби ППО – 1202 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48585 (+192)
крилаті ракети– 3548 (+2)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 56687 (+91)
спеціальна техніка – 3935 (+0).
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що загарбники далі просунулися на Донеччині. Зокрема, західніше населеного пункту Піддубне.