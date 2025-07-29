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Потери России на 29 июля: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют и технику.
По состоянию на утро 29 июля ВСУ уничтожили 1 051 300 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 051 300 (+1050) человек,
танков – 11065 (+4) ед
боевых бронированных машин – 23064 (+0) ед
артиллерийских систем – 30865 (+39) ед
РСЗО / MLRS – 1451 (+1) ед
средства ПВО – 1202 (+1) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 48585 (+192)
крылатые ракеты – 3548 (+2)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 56687 (+91)
специальная техника – 3935 (+0).
Напомним, аналитики DeepState сообщили, что захватчики дальше продвинулись в Донецкой области. В частности, западнее населенного пункта Поддубное.