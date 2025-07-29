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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 29 июля: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют и технику.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России / © Associated Press

По состоянию на утро 29 июля ВСУ уничтожили 1 051 300 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 051 300 (+1050) человек,

  • танков – 11065 (+4) ед

  • боевых бронированных машин – 23064 (+0) ед

  • артиллерийских систем – 30865 (+39) ед

  • РСЗО / MLRS – 1451 (+1) ед

  • средства ПВО – 1202 (+1) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48585 (+192)

  • крылатые ракеты – 3548 (+2)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 56687 (+91)

  • специальная техника – 3935 (+0).

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что захватчики дальше продвинулись в Донецкой области. В частности, западнее населенного пункта Поддубное.

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