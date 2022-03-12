Як діяти, коли потрапили під завал будинку: поради від ДСНС

ДСНС України дала поради, як діяти під час завалу будинку.
Під час оголошення повітряної тривоги не завжди є можливість добігти до укриття. В такому разі бажано сховатися між двома стінами у квартирі або будинку.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
В разі ж завалу будинку порядок дій згідно порад ДСНС України такий:
- Спробуйте вивільнити руки та ноги.
- Оцініть навколишню ситуацію.
- Обережно розберіть завал, не чіпайте те, на чому все тримається.
- Якщо не впевнені у своїх силах – кличте на допомогу.
- Якщо є можливість – зателефонуйте, стукайте по трубах.
- За можливості надайте собі першу медичну допомогу.
- Спробуйте чимось вкритися, щоб не втрачати тепло та дочекатися на допомогу.
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