Як діяти, коли потрапили під завал будинку: поради від ДСНС

Як діяти, коли потрапили під завал будинку: поради від ДСНС

ДСНС України дала поради, як діяти під час завалу будинку.

Під час оголошення повітряної тривоги не завжди є можливість добігти до укриття. В такому разі бажано сховатися між двома стінами у квартирі або будинку.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В разі ж завалу будинку порядок дій згідно порад ДСНС України такий:

Спробуйте вивільнити руки та ноги.

Оцініть навколишню ситуацію.

Обережно розберіть завал, не чіпайте те, на чому все тримається.

Якщо не впевнені у своїх силах – кличте на допомогу.

Якщо є можливість – зателефонуйте, стукайте по трубах.

За можливості надайте собі першу медичну допомогу.

Спробуйте чимось вкритися, щоб не втрачати тепло та дочекатися на допомогу.

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