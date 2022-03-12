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Як діяти, коли потрапили під завал будинку: поради від ДСНС

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Як діяти, коли потрапили під завал будинку: поради від ДСНС

Управління ДСНС у Харківській області

ДСНС України дала поради, як діяти під час завалу будинку.

Під час оголошення повітряної тривоги не завжди є можливість добігти до укриття. В такому разі бажано сховатися між двома стінами у квартирі або будинку.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. 

В разі ж завалу будинку порядок дій згідно порад ДСНС України такий:

  • Спробуйте вивільнити руки та ноги.
  • Оцініть навколишню ситуацію.
  • Обережно розберіть завал, не чіпайте те, на чому все тримається.
  •  Якщо не впевнені у своїх силах – кличте на допомогу.
  • Якщо є можливість – зателефонуйте, стукайте по трубах.
  • За можливості надайте собі першу медичну допомогу.
  • Спробуйте чимось вкритися, щоб не втрачати тепло та дочекатися на допомогу.

Нагадаємо, Зеленський розповів з чого почнеться процес закінчення війни

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