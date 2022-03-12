Без газопостачання лишаються близько 264 тис. споживачів

Без газопостачання лишаються близько 264 тис. споживачів

Найбільш складна ситуація – у Київській, Запорізькій, Донецькій областях.

Станом на 12 березня через пошкодження залишаються знеструмленими понад 960 тис. споживачів. Найбільш складна ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Без газопостачання лишаються близько 264 тис. споживачів. Найбільш складна ситуація – у Київській, Запорізькій, Донецькій областях.

"Працівники НЕК "Укренерго" та операторів систем розподілу намагаються оперативно відновлювати електропостачання у всіх регіонах, проте аварійно-відновлювані роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень в електромережах", - повідомляє Міненерго.

Впродовж доби по країні відновлено газопостачання 2011 споживачам.

Також проводяться роботи для підвищення надійності електропостачання м. Київ.

Нагадаємо, уряд відшкодує витрати на комуналку громадам, які безкоштовно приймуть переселенців.

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