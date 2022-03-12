Без газоснабжения остаются около 264 тыс. потребителей

Без газоснабжения остаются около 264 тыс. потребителей

Наиболее сложная ситуация – в Киевской, Запорожской, Донецкой областях.

По состоянию на 12 марта из-за повреждений остаются обесточенными более 960 тыс. потребителей. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Без газоснабжения остаются около 264 тыс. потребителей. Наиболее сложная ситуация – в Киевской, Запорожской, Донецкой областях.

"Работники НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения пытаются оперативно возобновлять электроснабжение во всех регионах, однако аварийно-возобновляемые работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений в электросетях", — сообщает Минэнерго.

В течение суток по стране возобновлено газоснабжение 2011 года потребителям.

Также проводятся работы по повышению надежности электроснабжения г. Киева.

Напомним, правительство возместит расходы на коммуналку общинам, которые бесплатно примут переселенцев.

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