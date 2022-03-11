В Бердянске люди мерзнут в домах и стоят в очередях за наличными

В Бердянске люди мерзнут в домах и стоят в очередях за наличными

Купить товары можно на местном рынке.

Из-за повреждения газопровода на Донбассе в Бердянске нет газо- и теплоснабжения, а температура в большинстве домов – не более 12 градусов.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Участок обслуживает Краматорский филиал, пока провести ремонтные работы невозможно из-за боевых действий.

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Кроме того, в городе периодически выбивает электричество. Из-за холода население пытается обогреться электроприборами, а потому, сеть не выдерживает. Наиболее сложные микрорайоны – традиционно Колония и 8 марта.

Также в Бердянске практически нет Интернета. Есть слабый от «Укртелекома», и такой же по скорости мобильный.

В супермаркетах пусто, но есть продукты на Центральном рынке. Если молоко еще можно купить как фермерское, так и домашнее, то с яйцами ситуация хуже, если и найти, то продавцы правят от 50 до 100 гривен за десяток.

Еще несколько дней назад была проблема с овощами. Не было картофеля, моркови, свеклы и капусты – классического борщового набора. Сейчас овощи в Бердянск доставляют оптовики из Мелитополя. также можно купить рыбу – азовский бычок, калкан, пиленгас, креветка – в ассортименте. Цены выросли в полтора раза.

Местные жалуются на отсутствие наличных денег. По терминалам работают не все магазины, на рынке, естественно, картой тоже расплатиться нельзя. Крупнейшие банки выдают наличные, но не больше тысячи в день на одного человека. Очередь в отделение занимают с самого утра, и средств можно не дождаться.

В аптеках – недостаток лекарств. Нового завоза нет. Запасы, завезенные еще до войны, почти закончились.

Аптеки, как и супермаркеты, работают до 14-16-00.