Как действовать, когда попали под завал дома: советы от ГСЧС

ГСЧС Украины дала советы, как действовать во время завала дома.
При объявлении воздушной тревоги не всегда есть возможность добежать до укрытия. В таком случае желательно укрыться между двумя стенами в квартире или доме.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В случае же завала дома порядок действий согласно советам ГСЧС Украины таков:
- Попытайтесь высвободить руки и ноги.
- Оцените окружающую ситуацию.
- Осторожно разберите завал, не трогайте, на чем все держится.
- Если не уверены в своих силах – зовите на помощь.
- Если есть возможность – позвоните по телефону, стучите по трубам.
- По возможности окажите первую медицинскую помощь.
- Попробуйте чем-нибудь укрыться, чтобы не терять тепло и дождаться помощи.
Напомним, Зеленский рассказал с чего начнется процесс окончания войны.
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