Как действовать, когда попали под завал дома: советы от ГСЧС

Как действовать, когда попали под завал дома: советы от ГСЧС

ГСЧС Украины дала советы, как действовать во время завала дома.

При объявлении воздушной тревоги не всегда есть возможность добежать до укрытия. В таком случае желательно укрыться между двумя стенами в квартире или доме.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В случае же завала дома порядок действий согласно советам ГСЧС Украины таков:

Попытайтесь высвободить руки и ноги.

Оцените окружающую ситуацию.

Осторожно разберите завал, не трогайте, на чем все держится.

Если не уверены в своих силах – зовите на помощь.

Если есть возможность – позвоните по телефону, стучите по трубам.

По возможности окажите первую медицинскую помощь.

Попробуйте чем-нибудь укрыться, чтобы не терять тепло и дождаться помощи.

Напомним, Зеленский рассказал с чего начнется процесс окончания войны.

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