Як "Шахедам" вдається долітати до великих міст: пояснення військових

Росія останнім часом збільшила кількість атак ударними дронами "Шахед" по українських містах. Терор відбувається і вдень, і вночі.

Військові пояснили, чому ворожі дрони долітають до велих міст.

"З приводу того, чому "Шахеди" долітають до великих міст - все впирається виключно в кількість озброєння. Якби було, що кожні 3 км ми ставимо по зенітній установці - та їх немає стільки. Мобільні вогневі групи - дуже ефективна крута штука. Але та людина, яка програмує "Шахед", відкриває програму, в неї є мапа і на другому екрані мапа висот. Він собі прокладає маршрути, постійно їх змінюючи. Якщо подивитися, є декілька конкретних місць, куди вони зазвичай залітають в Київ. В цих місцях їх завжди збивають, але вони все одно туди пруть. І є деякі, яким маршрут проклали на 3 км вбік, або по максимально низькій висоті. Чому є влучання ракет у високоповерхівки? Тому що на маршруті не прокладено в нього, що там звели 20-30-поверховий будинок", - сказав військовий з позивним "Бандурист".

"Вони летять на низьких висотах, або залітають в яри. РЛС їх не бачить, губляться з поля зору, а потім вискакує десь за 5 км правіше. Ви стояли і ловили його на одному маршруті, він змінив різко, зник на карті і з'явився за 5 км правіше, ти його вже не наздоженеш. Там теж воюють люди хитрі", - додав військовий з позивним "Джері".

Нагадаємо, вересень став першим місяцем, коли Росія щодня запускала безпілотники типу "Шахед" по території України.

За даними ЗСУ, сумарно ворог запустив у вересні 1339 дронів цього типу. Силам оборони України вдалося збити 1107 безпілотників.

У середньому окупанти використали проти України по 44 "Шахеди" на день.

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