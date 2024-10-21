Как "Шахедам" удается долетать до крупных городов: объяснение военных

Россия в последнее время увеличила количество атак ударными дронами "Шахед" по украинским городам. Террор происходит и днем, и ночью.

Военные объяснили, почему вражеские дроны долетают до больших городов.

"По поводу того, почему "Шахеды" долетают до больших городов – все упирается исключительно в количество вооружения. Если бы было, что каждые 3 км мы ставим по зенитной установке – да их нет столько. Мобильные огневые группы – очень эффективная крутая штука. Но та человек, который программирует "Шахед", открывает программу, у него есть карта и на втором экране карта высот. Он прокладывает себе маршруты, постоянно их меняя. Если посмотреть, есть несколько конкретных мест, куда они обычно залетают в Киев. В этих местах их всегда сбивают, но они все равно туда прут. И есть некоторые, по которым маршрут проложили на 3 км в сторону, или по максимально низкой высоте. Почему попадание ракет в высокоэтажки? Потому что на маршруте не проложено в него, что там построили 20-30-этажный дом", — сказал военный с позывным "Бандуристом".

"Они летят на низких высотах, или залетают в овраги. РЛС их не видит, теряются из виду, а потом выскакивает где-то за 5 км правее. Вы стояли и ловили его на одном маршруте, он изменил резко, исчез на карте и съезжает." явился в 5 км правее, ты его уже не догонишь. Там тоже воюют люди хитрые", — добавил военный с позывным "Джерри".

Напомним, сентябрь стал первым месяцем, когда Россия ежедневно запускала беспилотники типа "Шахед" по территории Украины.

По данным ВСУ, суммарно враг запустил в сентябре 1339 дронов этого типа. Силам обороны Украины удалось сбить 1107 беспилотников.

В среднем оккупанты использовали против Украины по 44 "Шахеда" в день.

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