Як тільки буде зброя, ми повернемо окуповану Росією територію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне усі окуповані Росією території, але швидкість цього залежатиме від темпів і обсягів постачання зброї з боку західних партнерів.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Все, що вони прорвуть, і все, що вони, не дай Боже, окупують, - ми все повернемо. І це буде питання не 10-20 років або не війни від 14-го року восьмирічної, - це буде питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде, як тільки її буде достатньо, ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що ЗСУ не йдуть вперед там, де не немає достатньої кількості зброї, і саме там Росія тимчасво захоплює територію.

"Саме така війна зараз у нас в Україні. Саме така ситуація на сході, на Харківщині. Щоденно ми можемо віддати, на жаль, через потужність тих чи інших угрупувань Росії якусь територію, але вночі або на наступний день ми повертаємо ці міста, маленькі містечка, села - і йдемо вперед. Ми не йдемо вперед там, де ми не можемо, де у нас немає тієї підтримки, про яку ми говоримо достатньо довго. Мало того, про яку ми говоримо достатньо довго публічно і набагато довше непублічно", - заявив президент України.

Водночас Зеленський наголосив, що наразі ситуація з поставками зброї змінилася у позитивний бік.

"Але зараз ми бачимо цю зміну у відношенні наших західних партнерів. Особливо я бачу зміни у швидкості на сьогодні від Сполучених Штатів Америки. І якщо ця швидкість буде нарощуватися так само, як нам обіцяють, якщо кроки будуть співпадати зі словами, впевнений, що ми будемо швидше деокуповувати наші території", - зазначив очільник української держави.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.