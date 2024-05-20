Як українські заводи вирішують проблему нестачі робочих рук під час війни — FT

Жінки в Україні все частіше займають місця, які до повномасштабного вторгнення Росії займали чоловіки. Тепер вони затребувані на сталеливарних заводах, оскільки чоловіків відправляють на поле бою.

Про це пише Financial Times.

Так, на заводі ArcelorMittal у Кривому Розі менеджери кажуть, що наймання більшої кількості жінок — це питання виживання для підприємства. Із 18 000 осіб, які складали компанію на початку війни, близько 3500 чоловіків було мобілізовано, і ще більше, ймовірно, буде мобілізовано цього року.

“Якщо вони продовжать мобілізацію, у нас не буде достатньо персоналу для роботи, — сказав Мауро Лонгобардо, генеральний директор заводу, в інтерв'ю FT. — Ми говоримо про існування компанії”.

Лонгобардо зазначив, що компанія “намагається зруйнувати парадигму, згідно з якою тільки чоловіки можуть виконувати певну роботу”.

На фабриці й раніше працювали жінки, але переважно на адміністративних посадах. Тепер вони дедалі частіше беруть на себе важчі фізичні функції.

Як зазначає Ольга Вакуленко, яка зараз працює на важких верстатах із виготовлення стрижнів і зубів, “ще кілька років тому, якби вибір стояв між "людиною зі спеціальною освітою" та такою, як я, що не має освіти й просто хоче працювати на заводі, звісно, вибрали б людину з освітою, а якби це був чоловік, то тим паче”.

Як зазначає Лонгобардо, стратегія найму частково спрямована на заміну мобілізованих чоловіків — а також тисяч робітників, які переїхали до безпечніших районів країни, — але також тому, що наймати чоловіків стало дуже складно. Адже, щоб працювати на заводі, чоловіки зобов'язані згідно із законом спочатку стати на облік у військкоматі, що відлякує багатьох потенційних кандидатів.

Так, за словами Анджея Випіха, голови відділу кадрів компанії в Європі, у кількох випадках, коли до них підходили менеджери з підбору персоналу з паперами про призов, деякі робітники тікали з заводу і більше не поверталися.

За словами глави компанії, через брак вакансій завод був змушений скоротити виробництво, зокрема сталі, використовуваної для захисту енергетичних об'єктів від російських авіаударів. Скорочення виробництва також призвело до зниження прибутку і зменшення податкових надходжень до бюджету, додав він.

Керівник відділу з ремонту важкої техніки на заводі Євген Гречаний сказав, що тепер він отримує запити на 76 вакансій тільки від жінок. За його словами, він “приймає жінок” уже півтора року, додавши при цьому: “Я бачу, що в найближчі кілька років ситуація не покращиться. Навіть якщо війна закінчиться, все одно буде важко”.

Раніше ми писали про те, які “чоловічі професії” освоюють жінки в Україні.

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