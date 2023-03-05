Яким фахівцям дають стовідсоткову бронь від мобілізації

50% персоналу критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації, решта військовозобов'язаних працівників таких підприємств можуть бути мобілізованими.

Проте є певна категорія спеціалістів, яким надали стовідсоткове звільнення від мобілізації.

Працівники якої галузі отримують стовідсоткову бронь

Згідно з додатком №56 до розпорядження Кабміну від 18.03.2015 №493-р “Перелік посад та професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню у період мобілізації та воєнний час та працюють у банківській системі України”, банківські установи можуть забронювати всіх банківських інкасаторів. Це право також підтверджено свіжим циркуляром Нацбанку №56-0007/10/ДБК від 12 січня 2023 року.

Таке рішення продиктовано тим, що інкасатори, забезпечуючи безперебійне доставлення та перевезення готівки та інших цінностей, відіграють важливу роль у забезпеченні роботи банків під час воєнного стану.

Таким чином, бронь від мобілізації отримують не лише голови правлінь банків, а й співробітники інкасаторських підрозділів банків у повному складі.

Обмеження щодо бронювання не поширюються на всі підрозділи інкасаторської служби. Тобто, звільняються від призову всі інкасатори, старші інкасатори та водіїв інкасаторських автомобілів.Таке право поширюється на інкасаторів, які працюють у центральних відділеннях банків та на всіх працівників цієї категорії, які обслуговують відділення в регіонах.

Від призову також звільняються всі працівники підрозділів безпеки банків.

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