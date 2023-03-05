Каким специалистам дают стопроцентную бронь от мобилизации

50% персонала критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации, остальные военнообязанные работники таких предприятий могут быть мобилизованными.

Однако есть определенная категория специалистов, которым было предоставлено стопроцентное освобождение от мобилизации.

Работники какой отрасли получают стопроцентную бронь

Согласно приложению №56 к распоряжению Кабмина от 18.03.2015 №493-р "Перечень должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию в период мобилизации и военное время и работающих в банковской системе Украины", банковские учреждения могут забронировать всех банковских инкассаторов. Это право также подтверждено свежим циркуляром Нацбанка №56-0007/10/ДСК от 12 января 2023 года.

Такое решение продиктовано тем, что инкассаторы, обеспечивая бесперебойную доставку и перевозку наличных денег и других ценностей, играют важную роль в обеспечении работы банков во время военного положения.

Таким образом, брони от мобилизации получают не только председатели правлений банков, но и сотрудники инкассаторских подразделений банков в полном составе.

Ограничения бронирования не распространяются на все подразделения инкассаторской службы. То есть, освобождаются от призыва все инкассаторы, старшие инкассаторы и водителей инкассаторских автомобилей. Такое право распространяется на инкассаторов, работающих в центральных отделениях банков и всех работников этой категории, обслуживающих отделения в регионах.

От призыва также увольняются все работники подразделений безопасности банков.

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