В Калуше регистрируют скарлатину среди детей

Одного школьника госпитализировали.
В Калуше в Прикарпатье зарегистрировали 18 случаев скарлатины среди школьников города.
Об этом со ссылкой на заместителя городского головы Надежды Гуш сообщили в горсовете.
Одного ученика лицея №2 госпитализировали в медучреждение. Его состояние средней тяжести. Также в Калушском лицее №2 зафиксировано четыре случая заболевания скарлатины. Два из них – в одном классе. В общей сложности официально зарегистрировано 18 больных.
В мэрии говорят, что повода к закрытию классов в городе нет. Ведь карантин вводится, если заболеваемость достигнет 20%. В лицее провели кварцевание и проведена дезинфекция помещения, где учатся больные дети. Дирекция следит, чтобы больной находился дома в течение инкубационного периода – 21 день.
Напомним, в Ровенской области спасали младенца, проглотившего кору сосны. После этого посторонний предмет застрял в бронхах ребенка, поэтому медики вынуждены были делать срочную операцию.
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