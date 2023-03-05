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В Калуше регистрируют скарлатину среди детей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Калуше регистрируют скарлатину среди детей

Фото: Associated Press

Одного школьника госпитализировали.

В Калуше в Прикарпатье зарегистрировали 18 случаев скарлатины среди школьников города.

Об этом со ссылкой на заместителя городского головы Надежды Гуш сообщили в горсовете.

Одного ученика лицея №2 госпитализировали в медучреждение. Его состояние средней тяжести. Также в Калушском лицее №2 зафиксировано четыре случая заболевания скарлатины. Два из них – в одном классе. В общей сложности официально зарегистрировано 18 больных.

В мэрии говорят, что повода к закрытию классов в городе нет. Ведь карантин вводится, если заболеваемость достигнет 20%. В лицее провели кварцевание и проведена дезинфекция помещения, где учатся больные дети. Дирекция следит, чтобы больной находился дома в течение инкубационного периода – 21 день.

Напомним, в Ровенской области спасали младенца, проглотившего кору сосны. После этого посторонний предмет застрял в бронхах ребенка, поэтому медики вынуждены были делать срочную операцию.

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Дата публикации
Просмотры
603
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