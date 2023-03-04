Смерть 66 детей в Гамбии могли вызвать сиропы от кашля — расследование

Сиропы от кашля могут служить вероятной причиной смерти детей в западно-африканской стране Гамбии. Умерли 66 детей, большинство из которых были в возрасте до двух лет.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет CDC.

Центр контроля и профилактики заболеваний США и гамбийские ученые провели расследование. Установлено, что загрязненные токсинами импортируемые в страну лекарства привели к острому поражению почек у 78 детей. Всего с июня по сентябрь 2022-го умерли 66 малышей. Впоследствии – еще четверо детей. Пока фициальное количество жертв возросло до 70.

Авторы отчета, проводившие исследования, изучали медицинские карточки пациентов, провели интервью с их родителями и опекунами. Отмечается, что тесты лекарства, широкое географическое распространение случаев заболевания указывают на то, что в сиропе от кашля были токсины. К слову, вызванная ими болезнь не распространилась на взрослых.

В Гамбии было несколько отравлений, связанных с диэтиленгликольом или этиленгликольом. Впрочем, в отчете отмечают, что это первый известный случай, когда причиной отравления стали именно импортные лекарства, а не производимые в стране препараты.

"Этот случай отравления подчеркивает потенциальные риски для общественного здоровья, связанные с ненадлежащим управлением качеством при экспорте фармацевтических препаратов", — говорится в отчете.

К слову, связь между смертями и препаратами впервые была обнаружена в октябре 2022-го, когда ВОЗ разослала предупреждение о том, что четыре сиропа от кашля индийской компании Maiden Pharmaceuticals Ltd, содержали известный токсин — диэтиленгликоль или этиленгликоль.

Компания Maiden отрицает, что ее препараты стали причиной смертей в Гамбии, а индийское правительство заявило, что во время тестирования сиропов не было обнаружено никакого загрязнения.

Напомним, в Самарканде (Узбекистан) 18 детей скончались из-за острой почечной недостаточности после приема сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийской компании Marion Biotech.

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