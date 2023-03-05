Оккупанты впервые атаковали Украину новым типом бомб: Игнат объяснил нюансы боеприпаса

В Воздушных силах также объяснили, может ли Украина сейчас эффективно бороться с этими бомбами.

Авиационные управляемые баражирующие бомбы, применяемые оккупантами в Украине, могут залетать на десятки километров и для их перехвата украинским защитникам нужны современные истребители.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Они (оккупанты, — ред.) запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, у которых крылья могут залетать на десятки километров", – объяснил спикер.

Игнат подчеркнул, что Украина нуждается в современных истребителях, в частности F-16, чтобы перехватывать управляемые авиационные бомбы, а также эффективно противодействовать вражеским самолетам, которые производят запуски.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Юрий Игнат объяснял, что Украине крайне нужны истребители F-16. Самолет универсален и многоцелевой, поэтому может быть частью противовоздушной обороны. Кроме того, истребитель может наносить ракетобомбовые удары на большом расстоянии.

Напомним, бомбардировщики военно-космических сил РФ впервые использовали против Украины управляемые бомбардировочные бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. Этими бомбами оккупанты атаковали Черниговскую область. Кстати, указанные боеприпасы предназначены для поражения высокозащищенных объектов на дальности до 40 км.

Как сообщалось, что ВСУ впервые уничтожили редкую российскую систему дистанционного минирования "Земледелие".

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