У Калуші реєструють скарлатину серед дітей

Одного школяра госпіталізували.
У Калуші на Прикарпатті зареєстрували 18 випадків скарлатини серед школярів міста.
Про це з посиланням на заступницю міського голови Надії Гуш повідомили у міськраді.
Одного учня ліцею №2 шпиталізували до медзакладу. Його стан середньої важкості. Також у Калуському ліцеї №2 наразі зафіксовано чотири випадки захворювання скарлатини. Два з них - в одному класі. Загалом офіційно зареєстровано 18 хворих.
У мерії кажуть, що наразі приводу до закриття класів у місті немає. Адже карантин вводиться, якщо захворюваність досягне 20%. У ліцеї провели кварцування та проведено дезинфекцію приміщення, де навчаються хворі діти. Дирекція стежить, щоб хворий перебував вдома впродовж інкубаційного періоду - 21 день.
Нагадаємо, у Рівненській області рятували немовля, яке проковтнуло кору сосни. Після цього сторонній предмет застряг у бронхах дитини, а тому медики змушені були робити термінову операцію.
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