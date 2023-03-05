Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині: загинули діти

Росіяни завдали мінометного обстрілу по будинку, в якому були люди.

Російські окупаційні війська вдень 5 березня обстріляли село Понятівка на Херсонщині. Влучили окупанти у приватний житловий будинок, у результаті ворожої атаки загинули троє людей - жінка та двоє дітей.

Про це інформують керівник Офісу президента Андрій Єрмак та пресслужба Херсонської ОВА.

Відомо, що армія РФ вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади з мінометів. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому перебували мирні люди, акцентують в ОВА.

За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини.

"Відбувся мінометний обстріл села Понятівка на Херсонщині. Влучання у приватний житловий будинок. Загинуло 3 особи. Відомо, що загинула жінка та двоє дітей. Російські терористи продовжують вбивати мирних людей", - написав Єрмак.

За даними поліції, що минулої доби, 4 березня, окупанти поцілили по житловим кварталам та лініям електропередач Бериславського й Херсонського районів. У результаті обстрілів РФ загинув 33-річний тракторист, було поранено людей.

У Херсоні під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, там поранена працівниця, багатоквартирні та приватні будинки у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний.

У с.Чорнобаївка пошкоджена лінія електропередач. Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції у смт Антонівка. Правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських. Їх шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія.

Нагадаємо, окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони на Херсонщині. Такі дії ворога дуже небезпечні, каже начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Саме тому жителям регіону треба бути дуже уважними.

Як повідомлялося, росіяни на Херсонщині обстріляли швидку, яка вивозила пораненого бійця.

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