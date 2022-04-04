"Європа має покарати злочинців і ми не розглядаємо інших варіантів" - Зеленський відвідав Бучу

"Європа має покарати злочинців і ми не розглядаємо інших варіантів" - Зеленський відвідав Бучу

Президент наголосив, що для Європи вже достатньо доказів щодо злочинів окупантів проти мирного населення.

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнене від військ РФ місто Буча на Київщині.

Він наголосив, що Європа має покарати злочинців за ті звірства, які вони вчинили у різних містах та селах України.

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі іноземним ЗМІ.

"Я думаю ми навіть з вами не можемо розглядати можливість про те, що щось не буде вистачати на цей раз Європі чи світу, не вистачати, щоб покарати злочинців. Я не розглядаю такі варіанти, ми не дамо жодного відсотку цьому. Це не ситуація з тими чи іншими альянсами, це про життя і про те, що люди вбиті, закатовані – доказів мільйон", - заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський відвідав Бучу та розповів про геноцид українців.

