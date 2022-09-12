"З росіянами сталась якась "біда" біля Лиману": Арестович - про ситуацію на фронті

Якщо ЗСУ знищать окупантів у районі Лиману, то тоді відкриється шлях на Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Як повідомляють росіяни, у них сталась якась біда в районі Лиману. Вони страждають та пишуть про це страшні речі. Мовляв, Лиман ледь-ледь тримається. Якщо прочитати сепаратистські та російські сайти, то там у них непомітно підкралась біда. "Герої", які б'ються під Осколом потрапляють у дуже неприємну ситуацію, яка невідомо, чим для них закінчиться. Подивимось, а щодо Лиману, то там цікава ситуація. Злі язики кажуть, що ЗСУ форсували Сіверський Донець. Ми можемо обговорювати те, що кажуть окупанти. А якщо це правда, то Лиман потрапляє у дуже погану ситуацію. А якщо Лиман впаде, то дорога на Лисичанськ і Сєвєродонецьк розкривається", - сказав Арестович.

Нагадаємо, після нищівної поразки на Харківщині оточення Путіна штовхає його на останній радикальний крок.

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